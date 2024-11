Il retroscena di Galliani: "Chiellini un mio grande rimpianto"

In vista del big match tra Milan e Juventus, Adriano Galliani ha confermato la sua presenza a San Siro per assistere a una sfida che ormai è diventata una classica: "Ne avrò visti 60-70 in 31 anni di gestione".

All'uscita dalla sede della Lega Serie A, il Condor ha scambiato qualche battuta con i cronisti presenti e ha affermato che tiferà per il Milan nella super sfida tra i rossoneri e i bianconeri:Galliani ha anche incontrato Giorgio Chiellini e ha ribadito il suo pentimento per non averlo acquistato quando giocava nel Livorno :