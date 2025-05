Il retroscena di Repubblica: Furlani ha contattato Fabregas qualche settimana fa

In questi giorni sono tante le voci e le indiscrezioni che si rincorrono sul movimentato mercato delle panchine. Al cosiddetto valzer quest'anno - come del resto l'anno scorso - partecipa anche il Milan. La speranza è che in questa stagione il club rossonero sia protagonista e vada a prendersi un allenatore di primo piano con cui ha intenzione di costruire il proprio progetto sportivo. In questo senso sono tanti i nomi che si rincorrono: Vincenzo Italiano è quello principale, Massimiliano Allegri l'opzione che sale nelle ultime ore.

Proprio l'ipotesi di Allegri è avanzata questa mattina da Repubblica che sottolinea come l'ex bianconero sia molto gradito a Giorgio Furlani, amministratore delegato del club, e che abbia l'approvazione anche del nuovo direttore sportivo Igli Tare. Allo stesso modo, il giornale generalista riporta anche un'indiscrezione che viene indicata come retroscena: qualche settimana fa Giorgio Furlani avrebbe contattato Cesc Fabregas tecnico del Como ma la mossa non avrebbe prodotto conseguenze concrete.