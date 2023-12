Il retroscena di Seedorf: Clarence ha svelato cosa gli ha detto Leao dopo Newcastle-Milan

Clarence Seedorf, leggenda del Milan, è uno degli opinionisti di Prime Video presenti mercoledì al St. James's Park di Newcastle per la sfida di Champions League contro il Milan. Nel post partita, l'ex fuoriclasse olandese ha raccontato cosa gli ha detto Leao al termine del match, quando il portoghese si è avvicinato a lui per abbracciarlo e salutarlo: “In questo talento che è Leao, come sapete, credo tantissimo. Ha detto - racconta Seedorf - che hanno chiaramente lasciato delle opportunità nelle altre partite. Però non stava completamente bene, ma nonostante questo non ha fatto una brutta gara”.

Anche la foto social

Rafael Leao e Clarence Seedorf si sono incontrati ieri sera dopo la sfida di Champions League vinta dal Milan contro il Newcastle per 2-1. L'ex asso olandese grande calciatore rossonero ha posato insieme all'attuale numero 10, che Seedorf stesso ha vestito per anni quando era al Milan. Leao ha postato la foto nelle stories di Instagram, con una didascalia che racchiude inequivocabilmente il suo pensiero su Seedorf. "Legend" la scritta che accompagna i due talenti.