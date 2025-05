Il ritorno di Allegri al Milan: quali sono i pro e quali i contro?

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori. Come riportato da Telelombardia, ci sono argomenti validi sia a favore che contro questa ipotesi.

Tra i PRO, spicca una situazione che potrebbe giocare a favore dell’allenatore livornese: il Milan, fuori dalle coppe europee, avrà una stagione meno intensa dal punto di vista degli impegni, con più tempo per lavorare in settimana. Inoltre, l’ottavo posto della stagione appena conclusa rappresenta un punto di partenza modesto, che rende possibile (e necessario) un miglioramento immediato. Allegri, noto per la sua capacità di adattamento e gestione, potrebbe trarre il meglio da una rosa che ha comunque elementi interessanti, come dimostrato nei suoi anni precedenti in rossonero.

Sui CONTRO, però, pesano diversi dubbi. In primis, l’incertezza sul progetto tecnico e societario: la dirigenza non sembra avere una visione chiara, e ciò potrebbe rappresentare un ostacolo per un tecnico che ha bisogno di basi solide. A questo si aggiunge una sensazione di debolezza strutturale della società, incapace finora di trattenere i propri big: si parla di possibili cessioni importanti, che potrebbero compromettere la competitività della squadra.

In sintesi, il ritorno di Allegri al Milan avrà senso sotto alcuni aspetti, ma rischia di essere un’arma a doppio taglio se non accompagnato da una strategia societaria forte e coerente.