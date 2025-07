Il terzino preferito a Theo un anno fa prendeva solo 200mila euro

"È un grande orgoglio per me entrare a far parte di questa famiglia; è un sogno che diventa realtà. Sono felicissimo di essere arrivato in un club così fantastico e ricco di storia. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e giocare". Matteo Ruggeri è passato da 200 mila euro a 2 milioni, praticamente nel giro di un anno. Perché prima della vittoria contro il Bayer Leverkusen, in Europa League, il terzino guadagnava dieci volte meno rispetto a ora. C'era stato uno scalino verso l'alto, intorno al milione di euro, proprio grazie alla notte di Dublino. Da maggio 2024 a luglio 2025 però la sua vita è decisamente cambiata.

Anche per questo la scelta è stata immediata: "Quando i miei agenti mi hanno parlato dell’interesse dell’Atlético, ho detto subito sì, non ho avuto alcun dubbio. È un’occasione enorme che non potevo lasciarmi sfuggire".

Cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta, ha esordito in prima squadra salvo poi finire alla Salernitana in prestito. Nel corso degli ultimi due anni, soprattutto dopo l'addio di Gosens, Gian Piero Gasperini lo ha utilizzato con continuità, eccezion fatta per l'ultima parentesi dove ha giocato meno perché gli è stato preferito Zappacosta. Però un ringraziamento enorme lo dovrà proprio al tecnico, ora alla Roma. Oggi Matteo Ruggeri compie 23 anni.