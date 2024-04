Il tifo rossonero salta la trasferta con la Juve: "Modalità di vendita che penalizzano la tifoseria organizzata"

Nella mattinata di oggi la Curva Sud e l'AIMC (Associazione Italiana Milan Club) hanno annunciato tramite un comunicato social congiunto che non prenderanno parte alla trasferta dell'Allianz Stadium contro la Juventus, nel weekend del 28 e 29 aprile 2024. Un avvenimento che si era verificato già nel corso dell'ultima stagione e una forma di protesta contro le modalità di vendita per l'impianto bianconero. La Curva e l'AIMC invitano anche gli altri tifosi rossoneri a non presentarsi nel settore ospiti.

Di seguito il comunicato congiunto pubblicato da Curva Sud e AIMC: "Viste le modalità di vendita che penalizzano di gran lunga la tifoseria organizzata, con l'iscrizione obbligatoria al sito della Juve per comprare i biglietti e le tessere del tifoso, obbligatorie per l'acquisto, che funzionano solo in pochi casi (con l'impossibilità di fare il cambio nominativo), anche quest'anno abbiamo deciso di disertare la trasferta allo Stadium. Invitiamo tutti i tifosi rossoneri a non acquistare biglietti del settore ospiti".