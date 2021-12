Il Torino pensa a Piatek per l'attacco. Valutazione in discesa, c'è anche il Galatasaray

Il Torino pensa con sempre maggiore forza a Krzysztof Piatek, centravanti ex Genoa e Milan oggi all'Hertha Berlino. In questa stagione Piatek è rimasto ai margini del progetto tecnico dei tedeschi, avendo collezionato solo 9 presenze con un gol, e proprio per questo motivo la sua valutazione è in ribasso rispetto ai 27 milioni di euro pagati dall'Hertha al Milan per portarlo in Bundesliga. Secondo Tuttosport, il Torino sta valutando l'opzione, col costo del cartellino che dovrebbe attestarsi sui 15 milioni di euro. Sul polacco, oltre ai granata, è da registrare l'interesse del Galatasaray.