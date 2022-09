Il tuo ruolo ideale? Krunic: "Dipende dalla partita e dagli avversari"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato a DAZN, Rade Krunic ha parlato così del suo ruolo ideale: "Il mio ruolo è mezz'ala, ma qui non esiste quel ruolo. Dipende dalla partita e dagli avversari, ci mettiamo sempre in maniera diversa. Oggi il mister ovviamente non mi ha chiesto di fare quello che fa di solito Leao. Io cerco di fare sempre quello che mi chiede il mister".