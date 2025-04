Il Verona ci prova, Leali dice no: 0-0 con il Genoa, il punto accontenta tutti

Finisce a reti bianche una sfida fra due squadre che godono di grande tranquillità in classifica per i risultati ottenuti negli scorsi mesi. E che in questo pomeriggio ottengono un punto a testa per consolidare tale calma, verso l'obiettivo condiviso della salvezza. In una partita che non regala troppe emozioni, va detto che il Verona ha creato almeno 4 occasioni nitide da rete e dunque, ai punti, avrebbe meritato qualcosa di più per la voglia portata in campo soprattutto nella ripresa. Prestazione sopra le righe per Leali, che ha salvato il Grifone con tre riflessi importanti.

Primo tempo blando: solo Mosquera pericoloso

La prima frazione di gioco trascorre senza grandi acuti. Ritmi blandi nella prima fase del match, con il Grifone che prova a manovrare con un giro palla a basso ritmo ed il Verona che si affida soprattutto alle ripartenze La prima azione pericolosa del match la crea Pinamonti che dalla destra serve Martin, tiro dell'esterno rimpallato però da Coppola. Rischia qualcosa De Winter con un retropassaggio per Leali sul quale ne stava per approfittare Sarr. Ci prova anche Tchatchoua dai venti metri, sinistro che finisce a lato. Al 22' arriva il primo tiro nello specchio: Pinamonti appoggia per Vitinha, il portoghese si accentra, il suo destro non impegna troppo Montipò che blocca in tuffo. Al 36' ecco la chance più importante della prima frazione: palla lunga per Mosquera, che controlla mettendoci il fisico e concludendo in diagonale di destro, Leali è bravo e reattivo a dirgli di no, di piede.

Ancora Mosquera pericoloso, Leali salva

Mosquera bussa di nuovo al 51': palla recuperata sulla trequarti dal Verona, Livramento serve il colombiano che si accentra e calcia a giro, palla fuori di pochissimo. Con il passare dei minuti sono i padroni di casa ad avere più voglia di cercare il gol, pur faticando a creare veri presupposti da gol. Al 60' cross di Livramento, Mosquera colpisce in maniera scoordinata di testa, la palla carambola su Martin che rischia l'autorete, è abile Leali a salvare ancora i suoi. Nel tentativo di anticipare il portiere, in maniera involontaria l'attaccante colpisce con un pestone sul guantone Leali. Incomprensione fra De Winter e Leali al 23', Livramento ci mette lo zampino, ma il portiere si salva con una deviazione sufficiente a salvare la porta. Passa un minuto e Tchatchoua crossa per Kastanos, colpo di testa deviato di poco alto sopra la traversa.

Ancora Leali provvidenziale

Con un paio di contrasti che coinvolgono Kastanos e Livramento, la partita si incattivisce un po', Marchetti opta per far giocare il più possibile ed il pubblico di casa non gradisce. Altra azione che nasce dai piedi di Tchatchoua, traversone interessante per Mosquera che però è ancora una volta impreciso di testa. All'80' ancora Leali provvidenziale su una deviazione di Livramento su cross basso dalla sinistra. Kastanos ha sul sinistro la palla dell'1-0 in pieno recupero, tentativo di controbalzo che finisce alto. Non succede altro di rilevante nonostante i gialloblu ci provino fino alla fine a trattenere a casa i tre punti.