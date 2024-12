Il Verona fa un favore al Milan: battuto il Bologna al Dall'Ara

vedi letture

L'Hellas Verona fa un favore alla classifica del Milan. Nell'ultima gara del 2024 di Serie A e nell'ultima partita del 18° turno, il Bologna ospitava il Verona al Renato Dall'Ara. A spuntarla sono stati i veneti con una vittoria per 3-2 che porta in dote tre punti pesantissimi: è la prima sconfitta in casa di questa stagione in campionato per la squadra di Italiano.

In vantaggio i padroni di casa grazie al gol al 20° di Dominguez: poi l'erroraccio di Lucumì spiana la strada alla rimonta dell'Hellas nel quarto d'ora finale della prima frazione di gioco: prima punisce Sarr e poi raddoppia Tengstedt. A inizio secondo tempo un'altra sliding door: espulsione di Tommaso Pobega, calciatore di proprietà del Milan, per una manata a palla lontana. Ciononostante il Bologna ha la forza di trovare il pareggio, ancora con Dominguez. Nel finale, all'88°, la beffa: su una punizione se la butta dentro Castro che regala così agli avversari tre punti cruciali.