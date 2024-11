Impallomeni: "Fonseca al Milan mi sembra un'anima in pena"

Nel pomeriggio di Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato di Milan soffermandosi su alcuni dei più importanti e delicati temi dell'attualità rossonera:

"Il credo che il Milan sia una squadra molto competitiva per quanto riguarda il campionato, perché no anche per la Champions. Ha 9 punti, però io, conoscendo Fonseca, mi sembra un'anima in pena, alla ricerca del Milan perduto, Harrison Ford. Non so cosa voglia, dove vuole andare a parare. Anche sta storia di Leao eh. E io lo stimo, è una bravissima persona, un po' complicata, molto portoghese, molto mourinhana, è nato nella stessa zona, distretto di Setubal. Sono così, sono una specie: sembra aperto ma è chiuso da morire. Quindi è chiuso anche nelle sue convizioni. È un'apertura ma non è mai un'apertura".