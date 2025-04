Impatto Jovic: secondo gol consecutivo in Serie A e nuovo messaggio a Conceiçao

vedi letture

Il Milan reagisce, rischia, ma rimonta col gol dell'ex Jovic: 2-2 a San Siro

Il solito, purtroppo o per fortuna Milan che va sotto sbagliando quasi tutto nel primo tempo, e reagisce nella ripresa rimontando e rischiando più volte di sorpassare la Viola. Infatti, Il Milan nella ripresa rientra in campo con un piglio nettamente diverso: conquista subito il pallino del gioco e lascia alla Fiorentina soltanto il contropiede. Ci provano Leao, Jovic e soprattutto Pulisic, ma De Gea sbarra la strada con parate strepitose. Neanche il portiere spagnolo può nulla però quando Jovic, al 64', approfitta di un buco della difesa per presentarsi tutto solo davanti alla porta su imbucata di Tomori e trafiggerlo con freddezza per il classico gol dell'ex. La Fiorentina sul fronte opposto non sta certo a guardare, ma Maignan non è da meno rispetto all'ex United: da applausi soprattutto l'intervento su Kean al 66' p qiello ancora su Kean all'86'. Nel finale succede di tutto, compresi un golazo al volo di Dodo annullato per fuorigioco all'89' e l'espulsione di mister Palladino, ma il verdetto non cambia: 2-2, un punto a testa.

Jovic on fire

Per il serbo è il secondo gol consecutivo il Serie A, dopo quello messo a segno settimana scorsa contro il Napoli. Nelle gerarchie di Conceiçao, adesso Jovic potrà sicuramente scavalcare Abraham (in gol oggi) e Gimenez (appannato e infortunato dopo un brutto scontro di gioco con De Gea).

Serie A, la classifica aggiornata

Inter 68 punti (31 partite giocate)

Napoli 64 (30)

Atalanta 58 (30)

Bologna 56 (30)

Juventus 55 (30)

Roma 52 (30)

Lazio 52 (30)

Fiorentina 52 (31)

Milan 48 (31)

Udinese 40 (31)

Torino 39 (30)

Genoa 38 (31)

Como 33 (31)

Hellas Verona 30 (30)

Cagliari 29 (30)

Parma 27 (31)

Lecce 25 (30)

Empoli 23 (30)

Venezia 20 (30)

Monza 15 (31)