In mattinata nuovo incontro Bologna-Italiano: alla finestra c'è anche l'Inter

vedi letture

Il Bologna e Vincenzo Italiano continuano a parlarsi, incontrarsi e trattare. Nonostante entrambe le parti abbiano annunciato in diverse occasioni la loro volontà di continuare insieme, ancora non si è arrivati alla firma del rinnovo di contratto. Questo lascia una porta aperta per tutti quei club, Milan in primis, che hanno inserito il tecnico ex Fiorentina e vincitore della Coppa Italia in cima alla propria lista dei desideri. Questa mattina, riporta gianlucadimarzio.com, è previsto un nuovo incontro tra il club e Italiano.

Se non si dovesse arrivare all'intesa per adeguamento con prolungamento, viene riportato, si potrebbero aprire nuovi scenari. Sempre secondo Di Marzio, il Milan avrebbe avviato i contatti con Italiano mettendo sul piatto un'offerta da quattro milioni di euro. Tare osserva da vicino gli sviluppi di questa situazione. Non è l'unico, perché anche l'Inter sarebbe ora alla finestra: i nerazzurri sono concentrati sulla finale di Champions League ma si devono tutelare in caso di addio di Simone Inzaghi a fine stagione.