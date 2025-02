In otto delle quindici partite con Conceiçao, il Milan è andato in svantaggio

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina scrive quanto segue nel confronto tra Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao: "Se in Champions League il cammino di Fonseca è stato pregiudicato - complici tanti troppi errori individuali - dalle zero vittorie nelle ultime tre partite targate Conceiçao, in campionato il ritmo è migliorato: nelle otto partite di Serie A, l'attuale tecnico ha collezionato 14 punti, quattro in più di chi l'ha preceduto. Nelle ultime tre partite di campionato, Conceiçao ha sempre effettuato sostituzioni tattiche all'intervallo per cambiare le cose in corsa; e non è un caso che in otto delle quindici partite il Milan sia andato in svantaggio".