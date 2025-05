Ingaggio Allegri al Milan: guadagnerebbe più di Fonseca e di Conceiçao messi insieme

Il Milan e Massimiliano Allegri hanno trovato l'accordo definitivo sulla base di un triennale da cinque milioni di euro più due di bonus. Un cambio di passo della dirigenza sull'allenatore non solo dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e tattiche, ma anche economiche: l'ex tecnico della Juventus guadagnerà, senza contare i bonus, più di Paulo Fonseca (2,5 milioni di euro) e di Sergio Conceiçao (1 milione di euro) messi insieme.

IL RITORNO DI MAX

Max Allegri è quindi pronto a tornare sulla panchina del Milan dopo 11 anni: nella sua prima esperienza in rossonero, il livornese ha collezionato 178 panchine (91 vittorie, 49 pareggi, 38 sconfitte, 303 gol fatti e 178 subiti), vincendo uno Scudetto (2010-2011) e una Supercoppa Italiana (2011). Oggi arriva in un Milan che deve rinascere dopo una stagione fallimentare, chiusa senza la qualificazione a nessuna competizione europee. E per farlo aveva bisogno di un allenatore come lui, cioè un tecnico esperto, vincente e di personalità.

Sistemata anche la panchina, ora toccherà al ds Tare e proprio ad Allegri pianificare la nuova stagione. Ci sono diversi nodi da sciogliere, a partire dal futuro di alcuni big che potrebbero salutare: Tijjani Reijnders, per esempio, è finito nel mirino del Manchester City, ma il Milan farà di tutto per trattenerlo. Poi ci sono sempre i rinnovi di Theo Hernandez e Mike Maignan che sono in stand-by, così come quello di Christian Pulisic. Chissà che la presenza in panchina di un allenatore di primissima fascia come Allegri non li convinca a sposare con entusiasmo il nuovo progetto tecnico del Milan.