Inghilterra sconfitta dal Senegal: finisce 3-1, delude Walker

vedi letture

Amichevole amara per l’Inghilterra di Thomas Tuchel, sconfitta 3-1 dal Senegal in una gara che ha messo in evidenza diverse difficoltà per la nazionale dei Tre Leoni. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Harry Kane, la risposta africana è stata immediata e convincente: Sarr ha pareggiato i conti nel primo tempo, mentre nella ripresa Diarra e Sabaly hanno completato la rimonta con due reti ben costruite.

Prestazione sottotono per Kyle Walker, oggi terzino del Milan, apparso in difficoltà per tutta la gara. Ammonito e spesso fuori posizione, il difensore inglese non è riuscito a dare solidità alla retroguardia, contribuendo a una serata da dimenticare per la selezione inglese.