Inter, 48° assist per Barella in nerazzurro: tra i giocatori di A, solo Leao ha fatto meglio

Nicolò Barella è sempre più leader dell'Inter. Il centrocampista nerazzurro è decisamente fondamentale per la manovra della squadra, soprattutto per quanto riguarda quello che succede negli ultimi metri di campo. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, nel 2024-2025 è il miglior assist-man dei campioni d'Italia in carica con 7 passaggi decisivi, l'ultimo dei quali realizzato ieri contro il Feyenoord a Rotterdam per Thuram.

Allargando lo sguardo alle 6 stagioni più recenti, quindi dal 2019-2020 a oggi, ovvero da quando l'ex Cagliari si è trasferito a Milano, il classe '97 ha servito 48 assist. Considerando tutte le competizioni, tra i giocatori di Serie A, soltanto Rafael Leao del Milan con 49 ha fatto meglio di lui.