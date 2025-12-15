Inter, Chivu: "Ci prendiamo tutto quello che siamo nonostante qualche mese fa ci davano per finiti o ottavi in classifica"

(ANSA) - GENOVA, 14 DIC - "Mi è piaciuta la qualità. Da quando è arrivato il nuovo allenatore, il Genoa non perdeva e qui l'Inter non vinceva da cinque anni. Oggi abbiamo messo dentro qualità, carattere. Abbiamo preso un gol che potevamo evitare, siamo rimasti in partita. Volevamo fare il 3-1, pur sapendo dei rischi a cui potevamo incorrere. Ci prendiamo la prestazione, il carattere".

Lo dice l'allenatore nerazzurro, Cristian Chivu, commentando il successo a Marassi. "Ci prendiamo la prestazione, il carattere e il lavoro fatto in questi mesi. Tutto quello che noi siamo nonostante qualche mese fa ci davano per finiti o ottavi in classifica. E invece con il lavoro, con la qualità che abbiamo in questo gruppo ribattiamo colpo su colpo e cercheremo sempre di fare del nostro meglio", aggiunge il tecnico rumeno. (ANSA).