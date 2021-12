Inter, Eriksen non vuole togliere il defibrillatore: futuro lontano dall'Italia, Ajax in pole

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Christian Eriksen non sarebbe convinto di togliere il defibrillatore che gli è stato impiantato in seguito al malore dello scorso 12 giugno. Questo significa che in caso di ritorno all'attività calcistica, non potrebbe disputare il campionato italiano dove le regole non prevedono la possibilità di giocare con il defibrillatore. Al momento il danese è tornato ad allenarsi con l'Odense, club che gli ha già aperto le porte dopo averlo visto crescere da ragazzino. Trasferirsi "a casa" potrebbe permettergli anche di rientrare in forma e sognare di volare al Mondiale in Qatar. Anche se un'altra possibilità per il suo futuro da calciatore è rappresentata dall'Ajax, altro club in cui ha già militato e che potrebbe riaccoglierlo.