Inter-Gudmundsson, Ravezzani: "Ipotizzare un colpo di mercato da 30 milioni mentre il presidente è sparito..."

La prima pagina odierna della Gazzetta Sportiva ha aperto questa mattina con questo titolo: "Inter, c'è un altro sì: ok di Gudmundsson". La Rosea spiega che l'islandese del Genoa avrebbe dato già il via libera per trattare coi nerazzurri, anche se c'è ancora da trovare l'accordo tra le due società. "Dopo i colpi Zielinski e Taremi vicino l'islandese del Genoa: costa 30 milioni, con lui super attacco da Champions", si legge.

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato così su X questa notizia: "Poi magari avrà ragione la Gazzetta, eh? Ma ipotizzare un mercato da 30 mln a colpo più super ingaggi con ultimo bilancio a -85, mentre il presidente scomparso è appena stato condannato per non averne restituiti 300 mi pare leggermente ottimista".