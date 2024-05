MN - Berard (Parisien): "All'età di Giroud impossibile giocare al miglior livello al Milan o in Europa"

L'addio di Olivier Giroud al Milan è ormai cosa fatta. L'attaccante francese dopo tre stagioni, uno scudetto e tanti gol, lascerà Milanello al termine di questa stagione e andrà a concludere la sua carriera, come viene riportato da qualche mese, in America al Los Angeles FC in compagnia del grande amico Hugo Lloris. Per parlare della scelta del numero 9 rossonero, di quello che sarà il suo futuro e di ciò che è stato il suo passato in rossonero, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Cristophe Berard, collega di Le Parisien.

Olivier Giroud lascerà il Milan dopo tre anni. Come è stata accolta la notizia in Francia, con il suo centravanti che ha deciso di chiudere la carriera in America?

"La notizia che Giroud andrà in America non è una buona notizia ma era molto attesa perché era impossibile per Giroud, alla sua età, giocare al miglior livello o al Milan o in Europa. Per lui è meglio finire in America e per giocare con il suo amico Lloris. In Francia è bello vedere che lui ha scelto un’ultima esperienza non solo per i soldi".