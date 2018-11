Inter, l'ad Antonello: "Lavoriamo insieme al Milan per dare alla città uno stadio top in Europa"

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato dell'accordo tra Milan e Inter su San Siro: "E' un accordo in cui i due club si sono impegnati a lavorare insieme per dare alla città di Milano un'infrastruttura che sia ai livelli delle principali città europee e poi vedremo. Il lavoro è agli inizi, l'importante è che il clima sia positivo tra i due club. Ci siamo già visti anche con il comune di Milano, quindi ci sono tutte le condizioni per poter procedere rapidamente nello sviluppo di questo progetto fondamentale per i club, ma anche per la città".