Barcellona nei guai: infortunio al bicipite per Lewandowski
Guai sera per il Barcellona. Come confermato da AS, Robert Lewandowski potrebbe saltare le prime tre giornate del campionato spagnolo a causa di un fastidio al bicipite femorale della gamba sinistra. L'attaccante polacco non è stato convocato per il Trofeo Gamper di domani contro il Como, adesso ecco un importante aggiornamento sulle sue condizioni
Non è la prima volta che Lewandowski è alle prese con un infortunio del genere e, anche a causa della sua età, lo staff medico del club blaugrana vuole andare avanti con cautela per scongiurare qualsiasi aggravamento del suo stato fisico. Di sicuro salterà la prima giornata della Liga, da capire come si evolverà il quadro clinico.
