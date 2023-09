Inter, lungo stop per Arnautovic dopo infortunio

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Si prospetta un lungo stop per l'attaccante dell'Inter Marko Arnautovic. Il centravanti austriaco, ko per un infortunio muscolare durante la gara di ieri contro l'Empoli, oggi si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una "distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra", come spiegato dal club nerazzurro in una nota. "Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime settimane", conclude la società sul proprio sito. Arnautovic dovrebbe così fermarsi per oltre un mese e ritornare in campo a novembre. (ANSA).