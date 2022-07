Inter, Steven Zhang nel mirino dei creditori: deve ripagare 250 milioni di euro

MilanNews.it

Come riferisce calcioefinanza.it (clicca qui per leggere l'articolo completo), Stevan Zhang, presidente dell'Inter, ha perso una causa giudiziaria a Hong Kong nei confronti di alcuni creditori, rendendolo responsabile per 255 milioni di dollari (circa 250 milioni di euro) di debito. A riportare la notizia è stato l'Hong Kong South China Morning Post che spiega che il figlio di Zhang Jindong è stato citato in giudizio dai creditori lo scorso agosto per recuperare 255 milioni di dollari di prestiti e un’obbligazione inadempiente che ha garantito, impegni che ha successivamente rinnegato.