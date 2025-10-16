Inter, un'assenza importante confermata per la partita contro la Roma

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - L'Inter affronta la Roma senza Marcus Thuram ma ritrova tutti i Nazionali compreso Lautaro Martinez, arrivato per ultimo dalla trasferta in Florida dove l'Argentina ha battuto il Porto Rico 6-0 in amichevole. Doppietta di Lautaro che sarà fra i titolari in virtù di un periodo di forma straordinario. Ballottaggio tra Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny per l'attacco nerazzurro. Nessun giocatore squalificato, tre gli indisponibili.

oltre a Thuram, Darmian e Di Gennaro. L'Inter nella supersfida di sabato contro i giallorossi dell'ex Gasperini si schiera con il classico 3-5-2 con Sommer fra i pali, Akanji, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Di Marco a centrocampo, mentre per l'attacco al momento sembra in vantaggio Bonny, grande protagonista contro la Cremonese, autore di un gol e tre assist. L'Inter vuole continuare nella striscia positiva di cinque vittorie consecutive fra campionato e Champions e l'ex Parma potrebbe essere la soluzione migliore anche se in staffetta con Pio Esposito. (ANSA).