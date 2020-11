Inzaghi su Bonaventura: "Non devo dirgli nulla, ha fatto altro scelte"

Nella gara di oggi il Benevento di Filippo Inzaghi ritroverà da avversario Giacomo Bonaventura, vicinissimo ai sanniti in estate prima di legarsi alla Fiorentina. In conferenza stampa, l’ex attaccante risponde così, per poi concentrarsi sull’importanza di finire il campionato: "A Bonaventura non devo dire nulla, ha fatto altre scelte e dobbiamo rispettarle. Sulla seconda domanda posso soltanto dire che eravamo consapevoli sin dall'inizio che sarebbe stata una stagione particolare e lo abbiamo accettato anche per regalare un sorriso alle persone che sono a casa".