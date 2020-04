Inzaghi sul gol contro l'Ajax: "Il calcio è incredibile, quelle rete non mi venne nemmeno assegnata"

Filippo Inzaghi, ex attaccante del Milan, ha parlato in occasione di una diretta Instagram insieme al giornalista Carlo Pellegatti sul match tra Milan e Ajax: "Se pensiamo che son passati 17 anni è veramente una cosa incredibile, mi emoziono quasi dopo 20 anni. Sembra ieri. Son contento di parlare con te, perchè oggi ho ricevuto tantissimi messaggi. Certe emozioni e certe serate, quando sono così speciali, rimangono nel nostro cuore per sempre".

Sul tocco di Tomasson sulla linea e sul pensiero del fuorigioco: "E' incredibile, perchè se tu chiedi a qualsiasi tifoso del Milan quale sia il mio gol che lo ha emozionato di più, a parte Atene, tutti dicono il gol nel recupero con l'Ajax, che non mi venne nemmeno assegnato (sorride, ndr). Adesso, rivedendola, se un guardalinee non è bravo, nel dubbio può alzare la bandiera. In quell'anno lì il Milan vinse la Champions, a volte è veramente incredibile il calcio".