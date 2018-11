Italia, 90' per Donnarumma contro il Portogallo

L'Italia doveva vincere per sperare nel primo posto nel girone, però contro il Portogallo a San Siro non è andata oltre lo 0-0. Nella quinta giornata del Gruppo 3 (Lega A) di Nations League gli azzurri hanno creato tanto soprattutto nel primo tempo, ma è mancato il gol. Nella ripresa Gigio Donnarumma, titolare e impiegato per l'intera partita, è stato provvidenziale su William Carvalho: solo una grande parata del portiere rossonero al 76' ha salvato il risultato e permesso alla Nazionale del CT Mancini di rimanere in parità e imbattuta. Italia che conclude seconda in questa competizione (cinque punti in quattro partite), senza qualificarsi alle Final Four.