Italia femminile, due rossonere tra le convocate della CT Bertolini

Un mese e mezzo dopo la magica notte del ‘Franchi’, che certificò la qualificazione della Nazionale Femminile alla fase finale dell’Europeo che si disputerà il prossimo anno in Inghilterra, le Azzurre sono pronte a tornare in campo per iniziare il lungo percorso di avvicinamento verso Euro 2022. Lunedì 5 aprile l’Italia si radunerà a Coverciano per preparare l’amichevole contro l’Islanda, in programma martedì 13 aprile alle ore 16 (diretta su Rai Sport + HD) allo stadio ‘Enzo Bearzot’, uno dei 4 campi da gioco presenti all’interno del Centro Tecnico Federale. Queste le convocate:

Portieri: Roberta Aprile (Inter), Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli * (AS Roma), Valentina Bergamaschi * (AC Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari * (AS Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus), Martina Zanoli (Fiorentina);

Centrocampiste: Melissa Bellucci (Empoli), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Norma Cinotti (Empoli), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano * (AS Roma), Marta Teresa Pandini (Inter), Cecilia Prugna (Empoli), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Agnese Bonfantini * (AS Roma), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Florentia San Gimignano), Valentina Giacinti * (AC Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Empoli), Gloria Marinelli (Inter), Annamaria Serturini * (AS Roma).

*La risposta alla convocazione delle calciatrici attualmente sottoposte a misure sanitarie restrittive, è subordinata alle disposizioni delle Autorità sanitarie competenti