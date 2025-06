Italia, la probabile formazione contro la Norvegia: titolare l'ex rossonero Tonali

vedi letture

In un clima che definire d’emergenza non è esagerato, Spalletti punterà su un 3-5-2 compatto e dinamico. Donnarumma difenderà i pali, mentre in difesa ci sarà spazio per Di Lorenzo, Coppola e Bastoni. Sugli esterni dovrebbero agire Zappacosta e Udogie, con Barella e Rovella in mezzo al campo. In attacco, Tonali e Frattesi agiranno alle spalle dell’unica punta Retegui, chiamato a non far rimpiangere gli assenti.

Probabile formazione ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Udogie; Frattesi, Tonali; Retegui. CT: Luciano Spalletti