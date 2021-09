Italia, oggi allenamento a Basilea in vista della Lituania

Reduce dal pareggio contro la Svizzera, l'Italia di Roberto Mancini ha subito ripreso gli allenamenti dopo lo 0-0 di ieri sera. E l'ha fatto proprio a Basilea, un ultimo allenamento in terra svizzera prima di rientrare in Italia: domani gli azzurri saranno infatti a Reggio Emilia, città dove mercoledì sera andrà in scena la sfida contro la Lituania, altra partita valida per il gruppo C valido per le qualificazioni a Qatar 2022.