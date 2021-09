Italia, possibile sorpresa per la Nations League: per Libero il ct Mancini tentato da Lucca

Possibile sorpresa nelle prossime convocazioni di Roberto Mancini, ct dell'Italia che domani diramerà la lista dei 23 convocati per le Final Four di Nations League. Secondo Libero, il commissario tecnico sarebbe tentato dal chiamare Lorenzo Lucca, giovane centravanti del Pisa che in Serie B sta facendo benissimo ed è già seguito dalle big, con Juventus, Milan e Inter in prima fila.