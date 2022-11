Italia U19, i convocati per l'Ungheria: presente un rossonero

MilanNews.it

In arrivo due partite amichevoli per l'Italia under 19. Avversaria di turno l'Ungheria, il 16 e 19 novembre rispettivamente al Centro Tecnico di Coverciano ed al Centro Preparazione Olimpica di Tirrenia, con il primo match trasmesso in diretta streaming sul sito della Figc. Alberto Bollini ha convocato 24 calciatori nati nel 2004, oltre ai 2005 Fabio Chiarodia e Luca Lipani, in attesa di sapere se l'Italia si qualificherà alla Fase Elite delle qualificazioni agli europei di categoria. Il responso a fine novembre, quando si sarà completato il quadro di tutti gli scontri, con gli azzurrini che si sono piazzati terzi nel girone 5.

Portieri: Nicola Bagnolini (Bologna), Giovanni Daffara (Juventus), Davide Mastrantonio (Triestina)

Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Werder Brema), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Costantino Favasuli (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Filippo Saiani (Spal)

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Luca Di Maggio (Inter), Lorenzo Ignacchitti (Empoli), Justin Kumi (Sassuolo), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (Benfica), Nicolò Pisilli (Roma)

Attaccanti: Federico Accornero (Genoa), Luca D’Andrea (Sassuolo), Luis Hasa (Juventus), Tommaso Mancini (Juventus), Antonio Raimondo (Bologna), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).