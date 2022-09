Italia U21, Colombo in gol nell'amichevole contro il Giappone

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giovane centravanti di proprietà del Milan Lorenzo Colombo, in prestito al Lecce in questa stagione, è andato a segno nell'amichevole che l'Italia under 21 ha giocato quest'oggi contro i pari età del Giappone finita con il risultato di 1-1. Il classe 2002 ha portato in vantaggio gli Azzurrini con un bellissimo gol al volo di sinistro, la specialità della casa.