Jansen (ex allenatore Reijnders): "L'assist a Cagliari per Leao gliel'ho visto fare un milione di volte tra partite e allenamenti"

Ai microfoni di gazzetta.it, Pascal Jansen, ex allenatore di Tijjani Reijnders all'AZ Alkmaar, ha rilasciato queste parole sul centrocampista rossonero: "Per me Reijnders è tra i migliori al mondo, davanti forse al momento ha solo Rodri e Bellingham, ma può superarli. D’altronde se gioca sempre così… Per me è già tra i migliori al mondo, ma se chiudo gli occhi me lo immagino tra qualche anno con un trofeo in mano. Chissà, magari proprio uno scudetto con il Milan…

L'assist a Leao contro il Cagliari? L’assist per Leao con il Cagliari, gliel’ho visto fare un milione di volte tra partite e allenamenti. Ripenso alla palla con cui mandò in porta Pavlidis contro l’Anderlecht in Europa League. È molto simile, anche lì con lo scavetto gli serve una palla da spingere solo in rete”.