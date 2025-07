Jashari lascerà il Belgio in settimana: partirà per la Macedonia per partecipare al matrimonio del fratello

Secondo quanto riportato dalla testata belga Nieuwsblad, Ardon Jashari, dopo aver sostenuto in gruppo i primi allenamenti della settimana, lascerà il Belgio per recarsi in Macedonia del Nord per partecipare al matrimonio del fratello, in programma mercoledì 30 luglio.

LE ULTIME DA MATTEO MORETTO SU JASHARI AL MILAN

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così della trattativa infinita tra Milan e Club Brugge per Ardon Jashari: "Nei giorni scorsi vi avevo raccontato di come il Milan fosse ottimista di arrivare a Jashari e di come fosse pronto ad un rilancio per ottenere il sì del Club Brugge entro il week end. Questo sì però non è arrivato, il Milan ha presentato ufficialmente la nuova proposta ai belgi. Le cifre sono simili a quelle dell'offerta precedente, ma è stata aumentata la parte fissa: da 32,5 a 33,5 milioni di euro. Ora bisogna capire se il Club Brugge accetterà questa proposta in cui ci sono anche dei bonus che sono facilmente raggiungibili e dunque si può arrivare facilmente a 35 milioni.

Il Club Brugge ha sempre chiesto 35 milioni di euro di base fissa più bonus per arrivare a circa 40 milioni. Bisognerà capire se il club belga, che ne ha fatto anche una questione di principio, accetterà l'ultima offerta del Diavolo. Il Club Brugge è rimasto sorpreso dalle parole del ds Tare alla Gazzetta dello Sport. I belgi non hanno accolto favorevolmente questa pressione mediatica proprio nel giorno della prima partita di campionato. Il Club Brugge si è molto infastidito per le parole di Tare che ha ammesso di aver fatto il massimo e che questa sarà l'ultima offerta per Jashari. I dirigenti belgi non sono poi nemmeno contenti del comportamento del calciatore che nelle ultime settimane sta facendo di tutto per andare al Milan. Ora i rossoneri si aspettano una risposta a breve da parte del Club Brugge, già nei primi giorni di questa settimana".