Joao Felix e il suo idolo Kakà: "Avevo pensato di prendere il 22, ma ce l'ha Emerson Royal"

Ai microfoni di Milan TV, Joao Felix ha raccontato: "Volevo venire qui, c'è stato un grande sforzo per arrivare qui anche da parte del mio agente. Il club voleva questo trasferimento ed è stata un'opportunità win-win per entrambi. Spero di essere felice qui. Per ora sono sei mesi, ma non si sa mai nel calcio. Voglio aiutare la squadra e il club, voglio entusiasmare i tifosi".

Il portoghese ha poi parlato anche del suo idolo Ricardo Kakà: "Non l'ho mai visto giocare dal vivo, ma ho visto alcuni suoi video. Ma per ciò che ho visto con i miei occhi, Kakà è sempre stato il mio idolo. Per la posizione in cui giocava, per i capelli che aveva. Mi rivedevo in lui e cercavo di essere come lui. L'ho incontrato per la prima volta a Orlando, facemmo una chiacchierata generale. Avevo appena firmato per l'Atletico Madrid. Gli dissi che era il mio eroe quando ero piccolo. Quando sapevo che sarei arrivato qui ho pensato di prendere il numero 22, ma ce l'ha Emerson Royal".