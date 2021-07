Juve-Kaio Jorge: operazione da sei milioni, commissioni incluse

L'operazione che dovrebbe portare Kaio Jorge in bianconero dovrebbe costare circa 6 milioni di euro: secondo il portale brasiliano UOL Desporte, il club bianconero ha stanziato una cifra importante per bonus e pagamento dei procuratori del gioiellino del Santos. Il pre-contratto che Jorge dovrebbe firmare avrà effetto da gennaio 2022 fino a giugno 2026. Nulla però vieterebbe di sedersi al tavolo delle trattative coi brasiliani per anticipare il suo arrivo a Torino, integrandolo al gruppo in questa estate.