Juventus e Milan a rilento: con questa media rischiano di perdere il treno Champions

Dopo 10 giornate di campionato la Juventus di Thiago Motta è sesta, il Milan di Paulo Fonseca è ottavo e, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, con questa media le due squadre rischiano di restare fuori dal treno Champions League. Altro che Scudetto! Se non ci sarà un'inversione di tendenza, sia i bianconeri che i rossoneri rischiano di dover fare i conti con un'annata negativa se non cambieranno la velocità di crociera.

Per i bianconeri proiezione di 68 punti, per i rossoneri di 59: difficile entrare tra le prime 4 senza un cambio di rotta. Ovviamente, essendo ancora a novembre tutto è ancora possibile, ma serve cambiare e serve farlo in fretta. Per entrambe.