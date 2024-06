Juventus ed Aston Villa a lavoro per studiare un possibile trasferimento in Serie A di Douglas Luiz

Negli scorsi giorni si è parlato di un possibile interessamento del Milan per Douglas Luiz dell'Aston Villa, mediano brasiliano dalla valutazione di addirittura 70 milioni di euro stando a dati Transfermarkt. Stando alle ultime notizie, però, il futuro del carioca potrebbe essere sì in Serie A ma alla Juventus, che da tempo è in contatto con il club di Premier League per valutare la fattibilità di quest'operazione.

Importanti novità su questo fronte arrivano dal collega Matteo Moretto, che sul proprio profilo X ha detto che Juventus e Aston Villa sono in contatto per studiare la fattibilità di un possibile trasferimento di Douglas Luiz in bianconero. L’operazione verrebbe strutturata con una base fissa cash più una o due contropartite tecniche, che potrebbero essere Weston McKennie ma anche Samuel Iling-Junior. Da capire, inoltre, se le richieste di ingaggio di Douglas Luiz possano rientrare nei parametri del club.