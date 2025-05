Juventus, Perin operato ad una mano: salta il Mondiale per club

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Il portiere della Juventus, Mattia Perin, sarà costretto a saltare il Mondiale per club. L'estremo difensore, infatti, è stato sottoposto ad intervento chirurgico "di artrodesi della articolazione interfalangea prossimale del quinto dito della mano destra, resasi necessaria in seguito a una artrosi post-traumatica in sublussazione inveterata" fa sapere il club bianconero. "L'intervento è stato eseguito dal dottor Battiston e dal dottor Ferrero, alla presenza del medico sociale dottor Freschi, ed è perfettamente riuscito" viene precisato nella nota della società.

Lo stop sarà di circa otto settimane, di conseguenza il tecnico Tudor non potrà fare affidamento sull'estremo difensore in vista del torneo in America che la Juve inizierà il 19 giugno con la sfida contro l'Al-Ain. (ANSA).