Juventus, Vlahovic suona la carica: "Voglio segnare 30 gol e vincere lo scudetto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Sugli obiettivi personali e di squadra Vlahovic ha detto: “Ho letto che negli ultimi dieci-dodici anni il capocannoniere non ha mai vinto lo scudetto, però c’è sempre una prima volta, no? Gli obiettivi di squadra vengono prima di quelli personali, è più importante che la Juventus vinca, ma se faccio 30 gol e diventiamo campioni d’Italia per me va benissimo così. Cosa mi regalerò se arrivo a 30 gol? Niente, per me è già una soddisfazione arrivarci e far vincere la Juventus. È l’unico regalo che voglio. Tutto il resto passa, solo i successi restano”.