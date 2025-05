Kakà si gode Ancelotti CT del Brasile: le sue parole. E può entrare nello staff

La possibilità di tornare nella sua amata Seleçao e di provare l'esperienza di lavorare in panchina con il suo ex allenatore Carlo Ancelotti (tra Milan e Real Madrid), con il quale ha un feeling unico, è troppo ghiotta da non cogliere al volo per Ricardo Kakà. L'ex numero 10 rossonero ha parlato proprio di questo in un'intervista rilasciata a Cazé TV, congratulandosi poi con l'attuale tecnico del Real Madrid.

"Sono felice del suo arrivo - ha confidato Kakà -. Ancelotti contribuisce molto più che solo come allenatore. Il suo impatto sul calcio brasiliano sarà enorme. Penso che lascerà un’eredità. Sono contento, non è solo uno dei migliori tecnici attuali, ma uno dei più grandi di sempre", la montagna di elogi riservata per la nomina di Carletto a CT del Brasile.

E ancora: "Ha deciso di aiutare la nazionale brasiliana. L’ho sentito, gli ho fatto i complimenti e dato il benvenuto in Brasile. Ma in questo momento è molto concentrato sul Real Madrid: hanno appena vinto contro il Siviglia. Ha pensato alla convocazione con Juan e Rodrigo, ma è alla fine di un ciclo al Real e vuole concludere la sua storia lì nel migliore dei modi. È molto focalizzato, poi penserà alla nazionale".

L'annuncio di Carlo Ancelotti

"La mia sensazione è che a 66 anni sarò l'allenatore del Brasile. È una grande sfida, ma sono ancora l'allenatore del Madrid e voglio concludere bene l'ultima parte di questa fantastica avventura. Devo pensare ai giorni che mi restano qui, per il rispetto che nutro per questa squadra e per i suoi tifosi. Sono concentrato sull'ultimo tratto di questa spettacolare avventura. Quando ho capito che sarebbe finita? Bisogna guardare i fatti. Sono l'allenatore del Real fino al 25. Me ne sono reso conto ieri".