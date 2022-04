MilanNews.it

I numeri difensivi di Pierre Kalulu parlano da soli. Infatti, come riportato dal sito ufficiale del club rossonero, il francese ha recuperato 113 palloni e vinto ben 70 duelli in 23 partite disputate in Serie A. Una crescita impressionante, in questa stagione, la sua.