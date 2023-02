Kalulu a Milan TV: "Oggi hanno dato tutti il massimo. Thiaw? Spero continui così"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Pierre Kalulu è intervenuto a Milan TV al termine della partita con il Tottenham. Di seguito le dichiarazioni

Sulla vittoria

"Vincere aiuta la squadra e ti dà fiducia".

Sulla prestazione collettiva

"Tutti hanno dato il massimo oggi. E' normale a questo livello se non dai tutto. Abbiamo avuto grandi occasioni per fare il secondo e il terzo gol ma dobbiamo tornare a casa con un atteggiamento positivo oggi".

Su Thiaw

"L'ho visto molto bene. E' pronto con e senza la palla, così come sui duelli anche aerei. Ho visto le sue qualità da diverso tempo in allenamento. Spero che continui così".

Sulla gara di ritorno

"Abbiamo bisogno di rifare un tipo di partita come quella di oggi. In casa loro sarà difficile ma abbiamo tempo per lavorare e dobbiamo essere pronti a tutto"