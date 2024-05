Kjaer: "Sono venuto in Italia quando avevo 19 anni al Palermo. Lì ho subito detto al mio procuratore: 'Voglio andare al Milan'"

Simon Kjaer, difensore del Milan, si è così espresso a MilanTV annunciando il suo addio alla maglia rossonera:

Siamo arrivati alla fine di questa lunga avventura, che emozioni provi?

"Tante, positive e negative. È da un paio di mesi che avevo la sensazione che era giusto finire ora, e poi ci sarà una nuova avventura”.

Hai sempre detto che il Milan era un sogno…:

“Sono venuto in Italia quando avevo 19 anni al Palermo. Lì ho subito detto al mio procuratore: “Voglio andare al Milan”. C’è voluto un po’ di tempo, però alla fine sono venuto qua e questa è la mia società, il mio luogo e sarà sempre così. Quando sono arrivato qua il Milan era in un periodo molto difficile che durava da tanti anni. Paolo (Maldini, ndr) e Ricky (Massara, ndr) mi hanno portato qua per dare un impatto soprattutto ai giovani, dare continuità e far crescere il gruppo. Penso che il mio lavoro l’ho fatto”.