Kalulu: "Maignan è un leader che trasmette fiducia, Theo domina la fascia"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel Milan attuale ci sono diversi giocatori francesi come per esempio Kalulu, Maignan e Theo Hernandez. Il giovane difensore centrale rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così dei suoi connazionali: "La lingua facilita le cose e crea un clima di lavoro ideale. Mike è un leader che trasmette fiducia, come Theo che domina sulla fascia. Cerco di fare altrettanto con loro".