Kamada pronto per le visite col Milan: da Miura a Honda e Yoshida, tutti i giapponesi della Serie A

Daichi Kamada è pronto per vestire la maglia del Milan: intesa trovata su un contratto fino al 2028, la prossima settimana dovrebbero andare in scena le visite mediche del trequartista giapponese in scadenza con l'Eintracht Francoforte. Nazionale nipponico, sarà il tredicesimo giovantore dal Sol Levante in arrivo in Serie A ma, stanti le cose, l'unico attualmente nel nostro massimo campionato.

Da Miura a Yoshida e Tomiyasu

Tutto è iniziato nel 1994, con Kazuyoshi Miura, una stagione al Genoa. Lo storico centravanti giapponese (ancora in attività!) è stato l'apripista e lo ha seguito Hidetoshi Nakata. Perugia, Roma, Parma, Bologna e Fiorentina, ben sette stagioni in Italia: a fine anni '90, a Venezia è arrivato Hiroshi Nanami. Tanti nomi si sono succeduti negli anni: con la Sampdoria e col Messina ha giocato l'attaccante Atsushi Yanagisawa. Alla Reggina per tre anni invece Shunsuke Nakamura. Sette stagioni tra Catania e Novara per Takayuki Morimoto, due per Masahi Oguro al Torino. Al Milan ha giocato dal 2013 al 2017 Keisuke Honda, tra Cesena e Inter ben otto anni per Yuto Nagatomo. Un anno al Messima per Mitsuo Ogasawara, hanno per adesso (aspettando Kamada) chiuso la lista Takehiro Tomiyasu (Bologna) e Maya Yoshida (Sampdoria).