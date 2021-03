Kessie, che rendimento nell'interdizione: 178 palloni recuperati in 25 presenze

Guardando a dati e statistiche della stagione di Franck Kessie si può sottolineare la forza dell'ivoriano come recupera palloni. Il centrocampista numero 79, infatti, è il terzo giocatore in questo campionato per numero di palloni recuperati, ben 178 in 25 presenze con una media di 7 a match. Questo dato è il miglior score per l'ivoriano da quando è in Italia.